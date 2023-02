Hoffenheim zet coach Breitenreiter aan de deur

De 49-jarige Duitser overleeft de 5-2- competitienederlaag van zaterdag bij VfL Bochum niet. Hoffenheim staat als veertiende in de Bundesliga maar drie punten boven de degradatiezone. Het kon al tien wedstrijden niet meer winnen.

Breitenreiter had nog een contract voor anderhalf jaar in Hoffenheim. Hij begon goed aan het seizoen en de club stond na zes speeldagen nog knap vierde. Sindsdien pakte het echter slechts zeven punten meer in dertien wedstrijden.

Breitenreiter was pas sinds eind mei vorig jaar hoofdcoach van TSG Hoffenheim. Hij maakte de overstap van FC Zürich, waarmee hij Zwitsers kampioen werd. Eerder was hij in eigen land aan de slag bij Paderborn, Schalke 04 en Hannover. Met zowel Paderborn als Hannover promoveerde hij naar de Duitse hoogste klasse.

Vorige zomer maakte verdediger Stanley Nsoki nog de overstap van Club Brugge naar Hoffenheim. (belga)