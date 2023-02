Handelsfederatie Comeos wijst naar weggevallen export als reden voor lage prijzen voor fruittelers

De fruittelers protesteerden maandag tegen de lage prijzen. Daarvoor trokken ze vanochtend vanuit Luik naar de hoofdzetel van handelsfederatie Comeos in de Brusselse gemeente Oudergem. CEO Dominique Michel kwam persoonlijk antwoord bieden aan de misnoegde fruittelers. De lage prijs die ze krijgen voor hun producten is volgens hem te wijten aan de teruggevallen export.

“Meer dan de helft van de peren wordt geëxporteerd naar het buitenland, tot zelfs in Mongolië, India of Vietnam. Nu is die export naar Rusland en Oekraïne volledig weggevallen, waardoor er enorme hoeveelheden overblijven en er een overaanbod is. Wanneer er te veel fruit op overschot is, daalt de prijs”, legt de CEO van Comeos uit

“Ik heb nooit gezegd en zal nooit zeggen dat de producenten in België te veel betaald worden. Het feit dat er minder en minder uitgegeven wordt aan onze voeding is geen goede trend”, vervolgt Michel.

“Supermarkten profiteren niet”

Dat de supermarkten een groot voordeel halen uit de lage aankoopprijs, weerlegt Comeos. Volgens een officiële studie van het Prijzenobservatorium van december vorig jaar is de marge in de Belgische retail teruggevallen tot 1,29 procent. Dat betekent dat de supermarkt op een winkelkar van 100 euro 1,29 euro overhoudt.

De gemoederen raakten even verhit bij de fruittelers, nadat CEO Michel de supermarkten verdedigde op het vlak van hun winsten. De boeren noemden hem een leugenaar en stellen dat de winsten op appelen en peren wel groot zijn. “Ik ben hier niet gekomen om me te laten beledigen”, reageert Michel. “Ik kan enkel de objectieve cijfers meegeven en ik heb de exacte cijfers rond de marges op fruit niet. We zitten vast door de regels rond de concurrentiepositie van de supermarkten, dat heb ik al meermaals herhaald. Ik kan niet meer rond de tafel gaan zitten en zeggen dat er meer betaald moet worden”, stelt hij.

Tot slot verduidelijkt Comeos nog dat 93 procent van de peren en 68 procent van de appelen in onze supermarkten van Belgische origine zijn. De import uit het buitenland is dus beperkt.

“Concreet: de aanvoer van Belgische peren stopt in juni, mag de consument dan geen peren meer eten in de zomer? Idem met de appels. Daarnaast zijn er bepaalde variëteiten van appels die Belgische boeren niet kweken maar die de consument net wel graag eet, dus halen we die uit het buitenland”, besluit Michel.