Gewapende man (77) gijzelt echtgenote in hun huis, politie kan hem overtuigen zich over te geven

In de Brouwerijstraat in Landegem is een gijzeling in een woning goed afgelopen.

Een man van 77 jaar bedreigde er zijn echtgenote met een revolver. De vrouw slaagde er op een moment toch in telefonisch hun dochter te contacteren en die verwittigde de politie. Naar verluidt moest de man naar het ziekenhuis en zag hij dat niet zitten. Hij zou daarop zijn vrouw hebben vastgehouden in de woning.

De politie kwam massaal ter plaatse en ook de speciale eenheden werden opgeroepen. Het onderhandelingsteam van de politie probeerde met de man contact op te nemen en hem te overtuigen de woning te verlaten. Dat gebeurde omstreeks 15 uur. Er vielen geen gewonden.

Volgens omwonenden had het koppel niet veel contact met andere buurtbewoners. “Toen we de post uit de brievenbus haalden om 13 uur zagen we een anoniem voertuig en een politiewagen en de straat was afgezet. Toen we terugkeerden van wandeling stonden er nog meer politiemannen en kwamen er heel wat anonieme wagens toe. Dan wisten we dat het serieus moest zijn. Onze buurvrouw kwam te voet van de brug en mocht niet verder komen.”

“We wonen hier al meer dan veertig jaar. Het zijn mensen die we kennen. Hun kinderen waren een beetje de leeftijd van onze kinderen. Maar het contact is de jongste jaren wat verminderd. Ze zochten niet echt contact met de buren. We hebben hier een goede buurtwerking, maar daar zagen we hen niet.”

“We hebben het niet zien aankomen. We vernamen wel van andere buren dat er soms geroep te horen was in de woning. maar dit verwacht je natuurlijk niet. Gelukkig is alles goed afgelopen.”