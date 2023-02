Suzy (57) lijdt aan jongdementie en doet mee aan ‘Restaurant Misverstand’: “Ik heb me ook vaak kapotgelachen met mijn stoten”

Mol

Op haar 55ste kreeg Suzy Mertens het verdict dat ze lijdt aan jongdementie. Vandaag is de vrouw nog maar 57 jaar, maar woont ze – bij gebrek aan een andere, meer geschikte voorziening – tussen bejaarde bewoners in het Molse woonzorgcentrum Witte Meren. “Als ze mij hier komt bezoeken, zegt mijn moeder steevast: ‘Niet jij, maar ik zou hier moeten zitten’”, zegt Suzy. Vlaanderen kan vanaf maandag 6 februari met Suzy kennismaken tijdens het Eén-programma ‘Restaurant Misverstand’ waarin sterrenchef Seppe Nobels en presentator Dieter Coppens een pop-uprestaurant in Antwerpen runnen met acht mensen die lijden aan jongdementie.