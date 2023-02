Ouders van gewapende tiener die hogeschool op stelten zette niet blij met internering: “Als er geen plaats is in psychiatrie, vliegt hij naar de gevangenis”

De jonge West-Vlaming (20) die de hogeschool in Kortrijk op stelten zette met een airsoftwapen, moet worden geïnterneerd. Dat heeft de rechtbank beslist. Jules V. heeft psychische problemen door overmatig druggebruik en moet zich laten behandelen in een psychiatrische instelling. Dat doet hij intussen al meer dan een jaar. “Maar als er geen plaats meer is in de psychiatrie, zal hij door die internering naar de gevangenis vliegen. En dat is onze schrik”, zeggen zijn ouders.

Jules V. uit Desselgem kampte met mentale problemen en was duidelijk onder invloed van drugs toen hij op 7 oktober 2021 Hogeschool Vives in Kortrijk in lockdown zette. De toen 18-jarige jongeman liep met een nepgeweer naar de campus en toonde dat wapen op de bus ook al aan een andere student. De ordediensten lieten niets aan het toeval over. Zo’n 4.000 studenten moesten binnen blijven en een hele dag werd een klopjacht naar de jonge verdachte gehouden.

Tegen de avond werd hij opgepakt en aangehouden. Jules V. zat vier dagen in de cel, maar zijn ouders hadden eerder al meermaals aan de alarmbel getrokken omdat hun zoon met een drugsprobleem kampte en daardoor psychoses had. “Voor zijn 18de hebben we al om hulp geroepen”, vertelt zijn moeder Veerle. “Maar de jeugdrechter kon toen geen psychiatrische hulp bieden omdat Jules dat niet vrijwillig voor openstond.”

De ouders zochten na zijn arrestatie meteen naar oplossingen. “Makkelijk was dat niet”, zegt zijn mama. “In de psychiatrie in dit land word je onmiddellijk geconfronteerd met wachtlijsten. Maar ondertussen zit hij in een instelling waar hij al meer dan een jaar verblijft en daar wordt hij heel intensief begeleid. We zijn daar heel blij mee. Jules doet het goed daar en in het weekend mag hij naar huis. Hij doet wat hij moet doen en gebruikt niet meer. Hij is een heel aangename, toffe jongen nu. We hopen dus dat hij zo lang mogelijk in die instelling mag blijven, maar die onzekerheid maakt het moeilijk voor ons vandaag.”

De ouders van Jules en hun advocaat hadden aan de rechtbank in Kortrijk gevraagd om hem een voorwaardelijke celstraf te geven voor de feiten met zijn airsoftwapen. Maar de strafrechter besliste maandag om hem te interneren. Hij moet dus verplicht worden opgenomen in een psychiatrische instelling. En ook al wordt hij vandaag begeleid voor zijn problemen: de beslissing tot internering kan in de toekomst voor problemen zorgen, zeggen zijn ouders. “Veel mensen denken dat internering goed voor hem is. Maar stel dat de instelling de begeleiding stopt. En hij moet een andere plek zoeken waar wachtlijsten voor zijn. Dan wordt hij onverbiddelijk naar de gevangenis gestuurd, en dat is onze grote schrik. Want dan is al zijn goeie werk het voorbije jaar voor niets geweest.”

