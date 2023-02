Aantal werklozen in Brussel stijgt

Het aantal werkzoekenden in Brussel is in januari gestegen naar 87.992, 1,5 procent meer dan in januari vorig jaar. De werkloosheidsgraad in het gewest bedraagt nu 15,3 procent. Dat heeft de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris maandag bekendgemaakt. Het is al de derde toename van de Brusselse werkloosheid in vier maanden tijd.