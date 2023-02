Frank Vercauteren eindelijk in België om overeenkomst technisch directeur af te ronden

Frank Vercauteren (66) is eindelijk in België geland. Sinds zaterdag heeft hij zijn woonst in Rusland verlaten om zijn contract als technisch directeur van de voetbalbond af te ronden en te tekenen.

Sinds zijn vertrek bij Antwerp in juni 2021 woonde Vercauteren in Moskou met zijn vrouw en dochtertje. Op de officiële bekendmaking is het nog even wachten, net als die van de gedoodverfde bondscoach Domenico Tedesco. Hier en daar wordt die op een shortlist bij Hoffenheim gesignaleerd maar of dat werkelijk zo is, wordt nergens bevestigd. (lvdw)