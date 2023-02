Denemarken vergunt projecten voor CO2-opslag in Noordzee

Eén van de twee projecten dat werd goedgekeurd is dat van het Franse energieconcern TotalEnergies. — © AFP

Het gaat om twee projecten: het ene van het Franse energieconcern TotalEnergies (Bifrost), het andere van een consortium van de Britse chemiereus Ineos en de Duitse oliemaatschappij Wintershall Dea (Greensand). Ze kregen de eerste vergunningen om onderzoek te voeren naar CO2-opslag op grote schaal.

De projecten zouden naar verwachting vanaf 2030 tot 13 miljoen ton uit de lucht gehaalde CO2 - een broeikasgas - kunnen opslaan onder het Deense deel van de Noordzee. Minister voor Klimaat, Energie en Nutsvoorzieningen Lars Aagaard heeft het over “een mijlpaal in onze groene transitie”, die Denemarken zal toelaten om sneller zijn klimaatdoelstellingen te bereiken.

Greensand had twee maanden geleden van het Deense Energieagentschap al de toelating gekregen voor een proefproject waarbij tot 15.000 ton CO2 in een voormalig olieveld in de Noordzee wordt opgeslagen.