Siebe Schrijvers baalt na onnodige nederlaag met OH Leuven in Seraing: “We moeten volwassener worden”

Siebe Schrijvers (links) gaat in duel met Mathieu Cachbach van Seraing. — © BELGA

OHL lijkt maar niet in staat om de vicieuze cirkel te doorbreken waar het nu al eventjes in verzeild is geraakt. Ook op bezoek bij Seraing (2-1) konden de Leuvenaren allesbehalve imponeren. Toch klonk Siebe Schrijvers na afloop heel strijdvaardig: “Bij ons zit het mentaal echt nog wel goed. Als je voor de wedstrijd luistert en hoort hoeveel zin iedereen erin heeft, dan heeft het niets met vertrouwen te maken. Normaal moet dit dan ook gewoon goedkomen.”