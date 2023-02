“Guido kon dood zijn en dat voor een stomme sjaal”: Clubfans staan terecht na zwaar geweld onder invloed van cocaïne

Het leven van de Manchester Cityfan Guido De Pauw (65) hing aan een zijden draadje na geweld op een snelwegparking in Drongen. Aanleiding was een discussie over een sjaal. Vijf Club Bruggefans stonden maandag terecht in Gent. De vijf waren onder invloed van cocaïne en alcohol. “Je kan dit misschien het best omschrijven als domme pesterij, maar wel met een dramatische afloop.”

“Guido had dood kunnen zijn. En waarvoor? Een verloren match, een stomme discussie over een sjaal”, pleitte advocaat Thomas Gillis. “Hij was met pensioen en had nog veel plannen met zijn vrouw. Nu kan hij zelfs moeilijk geluid verdragen. Bezoek van kleinkinderen is hem vaak te druk.”

Manchester Cityfan Guido De Pauw (65) uit Ninove moest in 2021 voor zijn leven vechten na zwaar geweld op een parking in Drongen. De confrontatie kwam er nadat Club Brugge die avond zijn match in de Champions League had verloren. De reden voor het geweld? Op die vraag konden de vijf aangeklaagde Clubfans maandag in de rechtbank geen antwoord geven.

“Een volledig uit de hand gelopen discussie”, klonk het bij één verdachte. “Deze gevolgen hebben we nooit gewild”, sprak een andere. “Je kan dit misschien het best omschrijven als een domme pesterij, maar één met een dramatische afloop”, meent advocaat Joris Van Cauter, die een van de Clubfans bijstaat.

De vijf mannen waren die avond onder invloed van cocaïne en alcohol. “Tijdens de match snoof ik twee lijnen”, verklaarde één fan. Twee van de fans hadden filmpjes van zware freefights op hun gsm staan. “Het toont hun verstoorde normbesef dat heeft geleid tot deze feiten”, pleitte advocaat Gillis. (lees verder onder de foto)

Guido De Pauw zweefde na het zinloze geweld enkele dagen tussen leven en dood. — © IF

Groepsdynamiek

Op camerabeelden is te zien hoe S.L. uit Leuven in het tankstation de sjaal van De Pauw steelt. Die loopt hem achterna, in de richting van de BMW van het vijftal. Tot vijf keer toe vraagt hij zijn sjaal terug. L. weigert. “Waarom gaf u die sjaal niet gewoon terug?”, vroeg de rechter. “Geen idee, ik was dronken.”

Bokser Y.S. staat een sigaret te roken. Hij ziet de discussie en komt tussenbeide. De situatie escaleert en De Pauw krijgt een vuistslag van Y. S. Daarop belandt de Cityfan met zijn achterhoofd op de grond. De Clubfans raken in paniek als ze hem levenloos zien liggen. Eén omstander checkt zijn hartslag.

Ze blijven nog zeven minuten staan. L. neemt foto’s van De Pauw die bebloed op de grond ligt. “Om te sturen naar mijn vriendin, die in de zorg werkt”, verklaarde hij zelf. “Ik was in paniek en wist niet wat doen.” Door een zekere ‘groepsdynamiek’, verklaren ze zelf, slaan de mannen uiteindelijk op de vlucht.

Kritieke toestand

Guido De Pauw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. “Zijn leven hing aan een zijden draadje”, getuigt dochter Joke. “We vreesden dat we hem kwijt waren.” Guido raakte uit coma, maar verbleef nog twee weken op intensieve zorg en een maand op een neurologische dienst.

De vijf mannen konden kort na de feiten worden opgepakt. Maandag stonden ze voor de Gentse rechtbank terecht. Y.S. en S.L. zaten even in voorhechtenis en worden vervolgd voor diefstal met geweld en schuldig verzuim. Het parket vorderde voor hen respectievelijk drie jaar en 42 maanden celstraf.

De drie anderen die in de wagen zaten, stonden alleen terecht voor schuldig verzuim en riskeren dan ook een lagere celstraf. Met hen werd door de burgerlijke partij al een schikking getroffen: de drie zullen De Pauw een schadevergoeding betalen tussen 2.500 en 10.000 euro.

Dochter Joke De Pauw en Guido’s vrouw Marina Beeckmans in de rechtbank. Guido kwam zelf niet naar de zitting omdat hij de confrontatie niet aankon. — © fvv

10.000 euro schadevergoeding

De vijf Clubfans spraken maandag in de Gentse rechtbank hun spijt uit tegenover Guido De Pauw en zijn familie. “Zijn gedrag was laf, dat beseft hij”, pleitte advocate Emma Teerlinck voor Y.S. “Hij heeft met dit voetbalmilieu gebroken en betaalde het slachtoffer al 10.000 euro aan schadevergoeding.”

“Het geweld bij de diefstal betwisten we, maar voor de rest erkent hij zijn aandeel”, pikt advocate Jana Allard in voor S.L. “Hij heeft ongelofelijk veel spijt, maar kan de klok niet terugdraaien. Het enige wat hij nu kan doen, is zijn leven beteren en het slachtoffer vergoeden.”

De Clubfans die werden vervolgd voor schuldig verzuim, beweerden niet goed te weten wat er was gebeurd. “Ik zag hem plots op de grond liggen en checkte zijn hartslag”, getuigde een van hen. “De hulpdiensten waren onderweg. Toen ging onze wagen plots vertrekken en stapte ik in, terwijl ik beter was gebleven.”

De rechtbank buigt zich tegen 16 februari over de strafmaat. De vijf Clubfans vroegen de rechtbank een straf onder strenge probatievoorwaarden of een werkstraf. “Wat wij daarvan vinden?”, reageert dochter Joke De Pauw. “Geen idee. Het belangrijkste voor ons is: dit gedrag mag nooit meer voorkomen.”

