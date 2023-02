© via REUTERS

De plaats in Turkije waar maandagnacht een zware aardbeving plaatsvond, is al eeuwenlang een van de gevaarlijkste plaatsen op aarde. De natuur haalt er geregeld verwoestend uit. “Op korte termijn konden we dit niet voorspellen, maar men wist dat dit zou gebeuren”, zegt professor geologie Manuel Sintubin (KU Leuven).