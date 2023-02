Spoorverkeer ook tijdens avondspits nog verstoord door incidenten en staking

Het is een zwarte dag op het spoor. Door incidenten op verschillende plaatsen en een spontane staking rond Luik loopt het treinverkeer al de hele dag niet zoals het hoort. Ook in de avondspits dreigt hinder voor reizigers.

Op twee plaatsen waren er persoonsongevallen: in Landegem op de belangrijke lijn Brussel-Brugge en in Moortsele, op de lijn tussen Gent en Zottegem. Vooral het eerste incident kan nog gevolgen hebben voor de avondspits, zegt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Daarnaast viel in Anzegem, op de lijn tussen Kortrijk en Brussel via Denderleeuw, rond de middag een trein in panne. De ongeveer 50 reizigers werden met een bus weggebracht. Er moest materiaal ter plaatse worden gebracht om de trein weg te takelen. Pas na 16 uur was het incident afgehandeld. Er kunnen nog gevolgvertragingen zijn, waarschuwt Infrabel.

Verder is er een spontane staking uitgebroken in de regio Luik, die ook gevolgen heeft daarbuiten. Werknemers legden daar het werk neer na een geval van agressie tegen een treinbegeleidster zondagochtend.

Tientallen treinen vielen geheel of gedeeltelijk weg, voornamelijk verbindingen met het station Luik-Guillemins. De NMBS zet op een aantal trajecten vervangbussen in en NMBS-vervoersbewijzen zijn geldig op bussen van de Waalse vervoermaatschappij TEC in de regio.