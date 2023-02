Voetballer Ilyes (18) versiert contract in Italiaanse Serie D dankzij Tiktok-filmpjes: “In 3 dagen tijd was alles beklonken”

Ilyes Sliti (18), voetballer bij de beloftes van KRC Harelbeke (2de klasse VV A), kreeg een droomtransfer naar de Italiaanse Serie D via een aantal filmpjes die hij plaatste op Tiktok. “Het is een sprong in het duister, maar ik maak op die manier wel mijn droom waar”, zegt de jonge voetballer. Sinds 1 februari verblijft hij in Lavello, een stadje ergens tussen Napels en Bari, en neemt er al volop deel aan de trainingen van USD Lavello.

Midden januari kreeg Ilyes een mailtje van een manager uit het Litouwse Riga die hem vertelde dat hij onder de indruk was van de filmpjes die Ilyes had geplaatst op Tiktok. “Dat waren fragmenten van enkele van mijn acties bij KRC Harelbeke”, vertelt Ilyes. “De man vroeg of ik interesse had in een transfer naar Lavello in de Serie D van de Italiaanse competitie. Hij zag potentieel in mij en zei dat ik in een competitie die veel fysieker en sneller is dan waar ik nu speel, enorm veel progressie kon maken. Ik heb er toch even over moeten nadenken. Maar ik wil profvoetballer worden, de serie D is een semiprofessioneel niveau en dus een stap in de goede richting.”

Ilyes hoorde een tijdje niets meer, maar eind januari contacteerde de manager hem opnieuw. “Toen ging het zeer snel, in twee, drie dagen was alles beklonken. Ik mocht vertrekken van mijn club en op 1 februari ben ik geland in Italië. De dag erna stond ik al op het trainingsveld.”

Contract tot eind juni

De 18-jarige Harelbekenaar is een snelle, dribbelvaardige spits en speelde bij de beloften van Harelbeke. “Ik vergelijk mezelf een beetje met Jérémy Doku, ik ben ongeveer even groot, snel en heb een goede dribbel in de benen. Ik kreeg een contract met Lavello tot eind juni. De komende maanden moet ik het waarmaken”, zegt Ilyes die beseft dat hij een echt avontuur is begonnen.

“Mijn ouders zagen me liever niet vertrekken, maar ze willen ook niet in de weg staan van mijn droom. Ik ben hier aangekomen met twee Portugezen, een Braziliaan, een Spanjaard en een Argentijn. Normaal zou ik gisteren (zondag, red.) mijn eerste match spelen, maar ik heb wat last van de adductoren. Begrijpelijk, want het trainingsvolume is flink de hoogte in gegaan.”

Flat delen

Hij deelt een appartement in Lavello met een Braziliaanse speler. “Nee, ik spreek geen Portugees maar dat zal misschien nog komen”, zegt hij lachend. “We trainen hier vijf dagen per week en spelen een match. Mijn vrije tijd gebruik ik om mijn middelbare school af te maken. Ik volg de TSO-richting aan de Athenaschool in Kortrijk en mag de lessen online blijven volgen. In juni keer ik terug om er mijn examens af te leggen. Dan kan ik misschien ook al inschatten of ik het niveau haal om profvoetballer te worden. De komende maanden zullen dat uitwijzen.”

“Ik heb het hier echt naar mijn zin en besef dat het een unieke kans is”, zegt Ilyes. Maar hij mist toch wel zijn familie en de honden thuis. “Waar mijn toekomst zal liggen na juni, is onduidelijk. Maar nu ga ik er gewoon voor.”