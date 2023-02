Bondscoach Ives Serneels roept 26 Red Flames op voor Arnold Clark Cup, Amber Tysiak is afwezig

De Flames komen binnenkort voor het eerst dit jaar bijeen. Er zijn geen grote verrassingen in de selectie van Serneels, met uitzondering van de afwezigheid van verdediger Amber Tysiak (vier weken out met enkelblessure). Zij verliet recent OH Leuven voor West Ham United. Michelle Colson (Anderlecht) en Valesca Ampoorter (OH Leuven) zijn voor het eerst opgeroepen.

België werd door de Engelse voetbalbond uitgenodigd voor de tweede editie van de Arnold Clark Cup, die van 16 tot 22 februari plaatsvindt. De Red Flames openen hun toernooi op 16 februari (17u45 Belgische tijd) in Milton Keynes tegen Italië. Vervolgens is Zuid-Korea de tegenstander in Coventry op 19 februari (19u15). Een duel met Engeland staat op 22 februari (20u45) op het programma in Bristol.