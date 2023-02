Vriendin (57) aangehouden voor moord nadat Peter (64) dood werd teruggevonden, haar broer en zoon vrijgelaten

M.D.L. (58) is deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Ze werd eerder dit weekend samen met haar broer en zoon opgepakt. De politie trof Peter De Bock, haar vriend, zaterdagavond dood aan bij hem thuis. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de man met geweld om het leven werd gebracht. Het lichaam was in plastic gewikkeld en lag naast een aanhangwagen. Vermoedelijk was het de bedoeling om het lichaam te laten verdwijnen.

Zoon en broer vrijgelaten

Aanvankelijk werd de vriendin van de zestiger samen met haar broer en zoon opgepakt. Politie en gerecht hadden een vermoeden dat ze allen iets met de moord te maken zouden hebben. Uiteindelijk is het enkel de vrouw die naar de gevangenis moet. Ze is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van moord. Haar broer en zoon mochten na de voorleiding terug naar huis.

Volgens het parket van Oost-Vlaanderen is de autopsie nog niet afgerond. De eigenlijke doodsoorzaak is voorlopig nog niet bekend.

.