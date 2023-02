Duitse sociaaldemocraat Bullman verkozen als nieuwe voorzitter subcommissie mensenrechten in Europees Parlement na Qatargate

Omdat de voorzitterschappen van de parlementscommissies aan het begin van de legislatuur onder de fracties worden verdeeld, was duidelijk dat de functie in de socialistische familie zou blijven. Bullman was de enige kandidaat. Hij haalde in een geheime stemming 19 van de 20 stemmen. Arena zelf stemde niet en liet zich vervangen door een fractiegenoot.

Bij haar ontslag beklemtoonde Arena dat ze “op geen enkele manier” betrokken is bij de corruptiezaak die eind vorig jaar losbarstte in het Europees Parlement. Ze nam naar eigen zeggen de beslissing omdat de “politieke en media-aanvallen” niet alleen “haar imago en werk, maar ook het werk van de subcommissie mensenrechten” beschadigden.