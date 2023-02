Drie dagen oude tweet van Nederlandse ‘aardbevingsvoorspeller’ gaat viraal: “Vroeg of laat komt er een aardbeving van 7,5”

Het gaat om een voorspelling van de Nederlandse Frank Hoogerbeets, onderzoeker aan het Solar System Geometry Survey (SSGEOS). “Vroeg of laat komt er een aardbeving van 7,5 op de schaal van Richter. In het zuiden van Centraal-Turkije, Jordanië, Syrië en Libanon”, stelde hij op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op 2 februari plaatste Hoogerbeets ook al een video waarin hij alarm slaat voor “grote seismische activiteit van 4 tot 6 februari”.

Tekst gaat verder onder de video

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zijn voorspellingen gaan nu viraal. Buitenlandse media berichten massaal over Hoogerbeets en mensen op Twitter zijn versteld vanwege de correcte voorspelling. De tijdsperiode en de schaal van Richter komen allemaal overeen met de voorspelling van de geoloog.

Aangezien er totaal al twee bevingen zijn geweest, zijn de ogen gericht op de eventuele volgende voorspellingen van Hoogerbeets. “Wat staat ons nog meer te wachten?”, vraagt een Twitteraar zich af. Maandagochtend waarschuwt hij dan ook voor naschokken. “Pas op voor extra sterke seismische activiteit in Centraal-Turkije en de nabijgelegen regio’s. Naschokken gaan nog een tijdje door na een grote aardbeving.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Toevalstreffer?

Gerenommeerde wetenschappers zijn echter niet overtuigd van de methode van Hoogerbeets, die rekening houdt met de stand van de planeten tegenover de aarde. Hoogleraar seismo-akoestiek Läslo Evers van de TU Delft noemt de voorspelling van Hoogerbeets alvast “geen grote doorbraak” bij Algemeen Dagblad, en denkt eerder aan een toevalstreffer. “Je kunt altijd zeggen dat er op enige termijn weer een zware beving zal zijn in Indonesië, Chili of Alaska . Die zal er ook zijn”, klinkt het. “Maar ik wil wel graag begrijpen wat deze meneer doet. Hij is van harte welkom.”