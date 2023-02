Belgische voetbalmanagers opnieuw naar de klas in “het Tomorrowland van het onderwijs over profvoetbal”

De grote man achter de Super League of Javier Tebas, de baas van La Liga. Het kruim van het nationale en internationale topvoetbal zakt maandag en dinsdag naar Antwerpen af voor de eerste twee lesdagen van de Pro League Business School. De prestigieuze opleiding laat grote namen uit de voetbalwereld en professoren uit het Verenigd Koninkrijk, India of Australië overvliegen om te praten over voetbalmanagement in de hoop onze profclubs zo financiële duurzaamheid bij te brengen.