Ook Vlaamse Turken in het hart getroffen: “Mijn oom ligt onder het puin, zijn schoondochter is overleden”

Gaziantep/Beringen

Ook heel wat Vlaamse Turken zijn in het hart getroffen door de dodelijke aardbeving van vannacht. “Het appartement waar een oom woonde, is ingestort. Het was een gebouw van amper tien jaar oud. Naar mijn oom wordt nog gezocht, maar ik vrees het ergste”, zegt Maasmechelaar Ahmet Aytac (47). De familie van Meral bleef ongedeerd, maar mag dan weer hun appartement niet meer in uit angst voor de schade die mogelijke naschokken nog kunnen aanrichten.