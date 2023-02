Hij had een carrière bij AA Gent, maar durfde pas nadien uit de kast te komen: “Ik dronk te veel, omdat ik iets te verbergen had” 

Een harde verdediger die over vier jaar meer dan 120 wedstrijden in België speelde, dat was Stephen Laybutt. Al die duels speelde hij onder Georges Leekens. Die zei laatst in Stropcast, de podcast van AA Gent, dat de Australiër wel eens “vergat dat hij een profspeler was.” Laybutt weet inmiddels dat hij geen prof meer is, maar hij geeft Leekens wel gelijk. “Ik dronk veel te veel. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik fuck, ik was een professionele sporter, waarom dronk ik zoveel? Om nog te zwijgen van andere zaken na mijn carrière.”