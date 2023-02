Topschutter én topkerel: Napoli-spits Victor Osimhen kruipt tribune met rivaliserende fans in nadat hij meisje in het gezicht raakt

Napoli lijkt op weg naar de derde titel uit de clubgeschiedenis. Zondag won de club met 0-3 bij Spezia, waardoor het nog steeds 13 punten voorsprong heeft in de Serie A. Victor Osimhen is een van de exponenten van het Napoli-succes.

De 24-jarige ex-spits van Charleroi is momenteel topschutter en blijkbaar ook een topkerel. Tijdens de opwarming in het Stadio Alberto Picco trapte hij een bal staalhard de tribunes in. Op zich geen ramp, maar daarbij werd een jonge meisje geraakt. Osimhen klauterde de tribune vol met Spezia-fans op en ging het kind troosten.

“Mijn trainingsschot verdween over doel de tribunes in, waar er een klein meisje stond”, aldus Osimhen over de feiten. “Ik denk dat ze naar haar telefoon aan het kijken was en de bal raakte haar recht in het gezicht. Ik voelde me zo schuldig, want dit was uiteraard niet de bedoeling. Ik moest mezelf dus wel gaan excuseren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen