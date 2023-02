Wereld stevent “met de ogen wijd open” af op een grotere oorlog, waarschuwt secretaris-generaal VN

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, vreest dat het conflict in Oekraïne verder kan escaleren. De wereld stevent op die manier “met de ogen wijd open” af op een grotere oorlog, zo heeft hij maandag meegedeeld voor de Algemene Vergadering van de VN.

Een klein jaar na de Russische inval in Oekraïne wordt het vooruitzicht op vrede steeds kleiner, zegt Guterres. Hij stelt dat het risico op een nucleaire oorlog vandaag groter is geworden dan de afgelopen decennia. “Ik vrees dat de wereld niet slaapwandelt in de richting van een grotere oorlog, ik vrees dat ze dat doet met de ogen wijd open.”

De VN-topman wijst bovendien op een reeks andere uitdagen voor de internationale gemeenschap, zoals de klimaatcrisis en het bestrijden van extreme armoede. “We zijn 2023 begonnen met een convergentie van uitdagingen die we nooit eerder in ons leven hebben gezien”, vervolgt Guterres. “We moeten wakker worden en aan het werk gaan.”