Rob Schoofs riskeert drie speeldagen schorsing nadat hij tegenstander “onderuitkegelde” en rode kaart kreeg

Schoofs ging in de 40e minuut van de partij vol in de tackle, op een moment dat Charleroi een tegenaanval leek te lanceren. Tegenspeler Nkuba had de bal naast Schoofs geplaatst, maar werd hard getroffen door de late tackle van de Mechelaar. Het Bondsparket spreekt van “onderuitkegelen” en vond dat de fysieke integriteit van Nkuba in gevaar was gekomen door het ingrijpen van Schoofs.

Het bondsparket zag een te intense tackle, met gestrekt been, op een moment de bal niet meer speelbaar was. In het verleden liep die al twee schorsingen op, telkens ook voor “brutale overtredingen”. Daardoor zag het parket geen ruimte voor een voorwaardelijke schorsing.

KVM en Schoofs kunnen het voorstel weigeren, in dat geval wordt de zaak dinsdagmiddag behandeld door het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.