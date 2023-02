Ex-Miss België doet emotionele oproep vanuit Turkije: “Alles gaat heel slecht. Er is niet genoeg hulp”

“Hallo. Het gaat hier erg slecht. Onze vrienden zijn van onder het puin gehaald. Maar we hebben nog veel vrienden en kennissen die onder het puin liggen”, zegt de voormalige Miss in een video op Instagram. “Hatay ( de getroffen regio, red.) verkeert over het algemeen in een rampzalige toestand. De ziekenhuizen zijn al vernietigd en er zijn niet genoeg ambulances. Er is niet genoeg hulp. Er moet zo snel mogelijk hulp komen, want alles gaat heel slecht. Wat ik wil zeggen is: alsjeblieft, doe iets. Alsjeblieft, er moet iets gebeuren, het gaat hier erg slecht.”

Haar echtgenoot Volkan Demirel, voormalig doelman van de Turkse club Fenerbahçe, deed eerder op de dag ook al een emotionele oproep op sociale media. Hij is momenteel coach bij de club Hatayspor en er wordt gevreesd dat Christian Atsu, zondagavond nog matchwinnaar tegen Kasimpasa, onder het puin ligt.

(sgg)