In Spanje lukt het wel: Cyle Larin heeft na twee matchen in La Liga al meer gescoord dan op een half seizoen bij Club Brugge

Real Valladolid stuntte zondag door met 0-1 te gaan winnen op het veld van Real Sociedad, de nummer drie in La Liga. De grote held was opnieuw Cyle Larin, die het enige doelpunt scoorde. Meteen goed voor z’n tweede winning goal in evenveel wedstrijden want vorige week scoorde de huurling van Club Brugge ook al de beslissende treffer tegen Valencia. Daarmee doet de Canadees in twee Spaanse optredens beter dan in negen Belgische (1 goal).