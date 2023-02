Regering van Mali zet hooggeplaatste medewerker van VN-missie het land uit

De militaire regering van Mali heeft de directeur van de mensenrechtenafdeling van de VN-missie in het land (Minusma) tot ongewenst persoon verklaard. VN-ambtenaar Guillaume Ngefa-Atondoko Andali moet het grondgebied binnen 48 uur verlaten, aldus een zondagavond gepubliceerde regeringsverklaring. Daarin beschuldigt de junta Andali van “destabiliserende en subversieve handelingen”.

Andali zou “bedriegers” hebben geselecteerd als vertegenwoordigers van het Malinese maatschappelijke middenveld voor vergaderingen van de VN-Veiligheidsraad, waarbij hij “de nationale autoriteiten en instellingen negeert”, onlangs nog tijdens de vergadering van 27 januari. Een vertegenwoordiger van het maatschappelijke middenveld had bij het hoogste orgaan van de VN geklaagd over mensenrechtenschendingen door het leger van Mali en zijn “Russische partners”, naast geweld door terroristen. De Malinese regering beschuldigde Andali van een “samenzwering” om het land in diskrediet te brengen.

“Wij betreuren het besluit van de Malinese regering, maar Minusma zal zijn mandaat blijven uitoefenen, ook wat betreft de mensenrechten”, zei een hoge VN-functionaris in New York zondag plaatselijke tijd tegen het Duitse persagentschap DPA.

Wagner

Mali, met zijn ongeveer 20 miljoen inwoners, wordt beschouwd als politiek zeer onstabiel. Sinds de meest recente staatsgreep in mei 2021 wordt het land geleid door een militaire junta die door westerse staten wordt bekritiseerd, onder meer vanwege de nauwe banden met Rusland. De Russische huurlingengroep Wagner wordt ervan verdacht misdaden zoals executies en martelingen in het land te hebben gepleegd.