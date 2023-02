Nieuwe zoekactie naar vermiste Imane: “Rekening mee houden dat het lichaam zich al veel verder bevindt”

In Zemst is maandagvoormiddag opnieuw gezocht naar de 25-jarige Imane uit Eppegem, die in de nacht van 28 op 29 januari in de Zenne is gevallen. Duikers van de civiele bescherming hebben de omgeving afgezocht van de plaats waar vorige week de fiets van de vrouw gevonden werd, maar die zoekactie bleef zonder resultaat. De vader en de jongere broer van de vermiste vrouw proberen de zoekacties zo veel mogelijk te volgen.

Alain Remue en zijn duikteam van de Cel Vermiste Personen waren maandag opnieuw aan het zoeken naar Imane. In de bedding van de Zenne, die ondertussen op haar laagste niveau stond, liepen vijf duikers. Ze stonden tot hun middel in het water en met lage stokken tastten ze de bodem van de rivier af. Vanop de oever volgde Alain Remue de zoektocht.

“Zoals je weet hebben we de fiets van Imane teruggevonden, maar van haar lichaam is nog steeds geen spoor. We blijven echter verder zoeken. Maar door de sterke stroming in de rivier kan het lichaam ook al verder afgedreven zijn tot in de Rupel of zelfs de Schelde. De familie moet zich neerleggen bij het feit dat ze niet levend zal teruggevonden worden.”

Vorige week donderdag werd de fiets van de vrouw gevonden aan de sluis in Zemst. — © Gil Plaquet

“Ondraaglijk”

Vijftig meter verder stonden de vader en de broer van Imane de zoektocht vanop de oever te volgen. “We willen voorlopig nog geen commentaar geven in de pers. Later misschien wel. Het is op dit moment nog veel te zwaar voor ons. De onzekerheid over wat er met mijn dochter gebeurd is, is ondraaglijk”, zegt papa Mustapha die bij elke zoekactie aanwezig is.

Tarek Ayoub, de jongere broer van Imane, was er maandag ook bij. “We proberen de zoektocht naar Imane zo veel mogelijk te volgen. Maar ik ben er niet altijd bij, want ik ga nog naar school.” Veel meer wilden vader en zoon niet kwijt.

Kort voor de middag werd de zoektocht stopgezet. “Het wordt opnieuw hoogtij, zodat het onmogelijk wordt om verder te zoeken”, meldt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “We gaan nu wel bij elke helikoptervlucht vragen om, indien mogelijk, ook over de Zenne, de Dijle en de Rupel te vliegen. Maar we moeten er rekening mee houden dat het lichaam zich al veel verder kan bevinden. We geven niet op, maar het zal nu van een melding moeten komen, vrees ik.”

In Zemst zijn de oevers van de Zenne volledig gebetonneerd. — © Ward Bosmans