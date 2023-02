De jeugd van AA Gent is niet klaar om de blessures in de A-kern op te vangen, er worden spelers via makelaars aangebracht en al die exotische testers leveren amper iets op. Zo maakte Hein Vanhaezebrouck – kort samengevat – na de 2-3-nederlaag tegen Genk brandhout van het eigen beleid. Wat dat te betekenen heeft? AA Gent-watcher Koen Van Uytvange fileert de spanning in de Ghelamco Arena.