Nog nooit werd in ons land zoveel gegokt als tijdens afgelopen WK: “Wij maken ons grote zorgen”

Tijdens het afgelopen WK voetbal is een “ongezien” aantal gokkers geteld. Meer dan 200.000 mensen per dag waren er actief mee bezig, vooral online. Dat blijkt uit een rapport van de Kansspelcommissie. “Het is geruststellend dat de gemiddelde inzet per match gedaald is”, zegt de commissie zelf. “Toch maken wij ons grote zorgen”, klinkt het bij expertisecentrum VAD.

Meer dan 200.000 spelers per dag, meer dan 217 miljoen euro inzet op goksites, 480.000 weddenschappen per dag: wie zei ook alweer dat het afgelopen WK in Qatar “niet leefde” in ons land? Het toernooi heeft de gokindustrie alleszins een maand lang doen draaien als een tierelier. Uit een rapport van de Kansspelcommissie, dat de goksector in ons land reguleert, blijkt dat vooral online een “ongezien” aantal spelers actief is geweest.

“Tijdens het WK gaat het om 219.971 actieve online spelers per dag”, zegt Marolein De Paepe van de Kansspelcommissie. “Dat is 55 procent meer dan op een gemiddelde dag in 2022.” Piekdagen waren de matchen van de Rode Duivels. Op 30 november, de dag voor de allesbeslissende groepsmatch van de Belgen tegen Kroatië, waren maar liefst 323.000 gokkers actief op het internet.

Nieuwe spelers

De vraag is ook in welke mate een WK nieuwe gokkers aantrekt. Het aanzuigeffect blijkt alleszins duidelijk. “Tijdens het WK hebben 43.122 nieuwe spelers zich geregistreerd op een vergunde goksite”, zegt De Paepe. Dat zijn er bijna 1.500 per dag, drie keer zoveel als op gewone dagen. Ook opmerkelijk: van die nieuwe spelers was liefst 28 procent tussen de 18 en 20 jaar oud.

Er is dus vaker gewed tijdens het WK, maar toch zegt de Kansspelcommissie dat er ook “geruststellende” tendensen zijn. “Er is vaker gewed, maar voor lagere bedragen”, zegt Marjolein De Paepe. “De gemiddelde inzet online was 15,63 euro. Tijdens het WK in 2018 was dat 20,4 euro. Gokkers weten meestal de controle te houden.”

© Jimmy Kets

Alles samen is er zo wel voor 217 miljoen euro online gegokt tijdens het WK. “Dat is een stijging, maar de offline weddenschappen zijn dan weer fors gedaald”, zegt De Paepe. Dat gaat om weddenschappen in gokkantoren, krantenwinkels en bij bookmakers. “Daar is 61,8 miljoen euro ingezet. In 2018 was het meer dan 130 miljoen.”

Die daling komt vooral omdat die kantoren net voor het WK verplicht werden om van iedereen te controleren of ze niet op de zogenaamde “zwarte lijst” stonden: wie erop stond, kwam er niet in. Dat heeft de toestroom daar doen opdrogen.

“Samengeteld kun je dus zeggen dat de totale inzetten, online en offline, wat gedaald zijn ten opzichte van het WK in 2018: van 333 miljoen naar 279 miljoen euro”, zegt De Paepe.

Minimumleeftijd optrekken

De VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, drugs en verslavingen als gokken, zegt weinig “geruststellends” te zien in de cijfers. “Het aantal online spelers is verdubbeld tegenover het vorige WK”, zegt Katleen Peleman van VAD. “We hebben dus echt een boom gekend. In het bijzonder zijn we ongerust over de tien procent spelers die tussen de 18 en 20 jaar oud zijn. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat de minimumleeftijd voor alle vormen van kansspelen, dus ook sportweddenschappen, zal optrekken naar 21 jaar. Dat zal een belangrijke stap zijn om de speler beter te beschermen.”