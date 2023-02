In een rolstoel of met een huidziekte: zo ziet de nieuwe generatie Lego-figuurtjes eruit

Een meisje in een rolstoel of eentje met maar één hand. Met een nieuwe generatie ‘LEGO Friends’ streeft speelgoedproducent LEGO naar meer diversiteit. “Zodat meer kinderen zich erin kunnen herkennen.”

Veel kinderen voelen zich “ondervertegenwoordigd” in speelgoed. Dat blijkt uit feedback die LEGO Group kreeg van ouders en kinderen. Daarom lanceert de fabrikant deze maand nieuwe LEGO Friends-speelgoedsets én een tv-serie met “diversere” ­figuurtjes, zoals een meisje in een rolstoel of een meisje met de huidaandoening vitiligo.

Een goede zet, zegt pedagoog en professor aan de KU Leuven ­Stefan Ramaekers. “Het is van groot belang dat er een diversiteit aan beelden is, waarin kinderen en jongeren zich kunnen herkennen. Die herkenning draagt bij tot hun ontwikkeling. Nog ­belangrijker is dat je hen zo laat ervaren dat ze welkom zijn in de samenleving.” Daarnaast kan het kinderen ook helpen om zich bewuster te worden van de diversiteit in de samenleving. “We moeten tonen dat het ­normaal is.”

Dat is volgens LEGO Group ook het doel van LEGO Friends. Met de lancering van de lijn probeerden de makers tien jaar geleden al een nieuwe groep aan te spreken, namelijk meisjes. Ze waren ook een van de eerste om in te zetten op gekleurde figuurtjes.

