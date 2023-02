57-jarige voetgangster in Genk levensgevaarlijk gewond na aanrijding met auto

Bij een zwaar verkeersongeval in Genk is maandagavond een voetgangster levensgevaarlijk gewond geraakt. Rond 18.30 uur werd een vrouw op het kruispunt van de Vennestraat met de Nieuwe Kuilenweg door een auto aangereden. Dat gebeurde toen ze de rijbaan overstak.

Het ongeval gebeurde even voorbij het Grieks restaurant Pyrgos in de Vennestraat. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de 57-jarige vrouw uit Genk de eerste zorgen toe te dienen. Vervolgens brachten ze haar in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. Het parket van Limburg werd verwittigd en dat besliste een verkeersdeskundige naar Genk te sturen om de omstandigheden van de aanrijding te onderzoeken.

De lokale politie van de zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) deed de nodige vaststellingen. De politie sloot de rijbaan een tijdlang gedeeltelijk af voor het verkeer.