Minstens 30 doden bij gevechten in Somaliland

Bij gevechten in het Oost-Afrikaanse Somaliland zijn minstens dertig mensen om het leven gekomen. Dat hebben lokale media meegedeeld.

Somaliland is een regio in het noorden van Somalië, die al zowat dertig jaar de facto onafhankelijk is. Maar drie provincies van de afgescheiden regio - Sool, Sanaag en Ceyn - hebben maandagmorgen meegedeeld dat ze opnieuw deel willen uitmaken van Somalië.

Kort daarna brak er geweld in de stad Laascaanood, in de provincie Sool. Volgens lokale media vielen er minstens dertig doden en raakten ook tientallen mensen gewond. Abdiwahid Ahmed Karshesz , woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Somaliland, zegt dat het geweld ontstond toen soldaten werden aangevallen.

De provincies Sool, Sanaag en Ceyn hadden geëist dat Somaliland zijn troepen onmiddellijk zou terugtrekken. Die drie provincies maken ongeveer een derde van het grondgebied van Somaliland uit.