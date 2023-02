Amper één pilletje per dag en bijna meteen effect: nieuw middel tegen postnatale depressie kan vrouwen snel helpen

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) zou nog dit voorjaar een nieuw middel tegen postnatale depressie kunnen goedkeuren. Het gaat om Zuranolone, een geneesmiddel van Biogen dat in tegenstelling tot reguliere antidepressiva zeer snel werkt.

Er is al een soortgelijk medicijn op de Amerikaanse markt maar het heeft één groot nadeel: het moet toegediend worden met een infuus. Zuranolone komt in pilvorm. Vrouwen die lijden aan een postnatale depressie zouden met amper één pilletje per dag, twee weken lang, geholpen zijn. “Hoe sneller antidepressiva werken, hoe beter natuurlijk. Zeker als het gaat om die belangrijk prille binding tussen moeder en kind”, zegt ook psychiater Koen Demyttenaere (KU Leuven). “Bij reguliere antidepressiva moet je toch drie tot vier weken medicatie nemen voor een verschil te merken is.”

Biogen kondigde maandagochtend aan dat de FDA hun aanvraag voor een versnelde goedkeuringsprocedure heeft aanvaard. De goedkeuring van het medicijn zou dus op relatief korte termijn kunnen gebeuren. Biogen liet eerder al weten dat ze ook bij het Europese geneesmiddelenagentschap een aanvraag zouden indienen dit jaar, maar dat is nog niet gebeurd. (nba)