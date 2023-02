Onderzoeken afgerond in drie ‘cold cases’ gelinkt aan Fourniret

Een onderzoeksrechter in het Franse Nanterre heeft begin februari de onderzoeken afgerond in drie ‘cold cases’ gelinkt aan seriemoordenaar Michel Fourniret.

De drie dossiers gaan over de ontvoering in 2003 van de kleine Estelle Mouzin, de ontvoering van Marie-Angèle Domèce in 1988 en de doodslag op Joanna Parrish in 1990. Na het overlijden van Fourniret in 2021 dreigt er een proces tegen diens ex-vrouw Monique Olivier, de enige persoon betrokken bij deze drie zaken.

Fourniret werd veroordeeld voor de moord op zeven jonge vrouwen of kinderen tussen 1987 en 2001, onder wie het Belgische meisje Elisabeth Brichet. Pas in maart 2020 bekende Fourniret de ontvoering van Estelle Mouzin. (blg)