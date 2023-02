Dries Mertens krijgt gevallen toptalent Nicolo Zaniolo (even) als ploegmaat: van ‘nieuwe Totti’ tot sigaret en genegeerd zoontje

Dries Mertens krijgt bij Galatasaray naar alle waarschijnlijkheid het gezelschap van Nicolo Zaniolo. Het Italiaanse rastalent maakte zich quasi onmogelijk bij AS Roma, tot ergernis van coach José Mourinho. Maar of de 23-jarige Zaniolo lang in Turkije zal blijven...

Zaniolo staat al van bij de jeugd bekend als een van de grootste toptalenten in het Italiaanse voetbal, naast onder andere Federico Chiesa en Sandro Tonali. Niet zo bijster lang geleden barstte de 17-jarige Zaniolo in tranen uit toen hij niet langer in de toekomst van Fiorentina paste, omdat hij “niet groot genoeg” was. Maar via Virtus Entella kwam de Italiaan bij Inter terecht, dat hem in 2018 als pasmunt gebruikte in de transfer voor Radja Nainggolan. De Nerazzurri betaalden zo’n 38 miljoen euro voor onze landgenoot, terwijl Zaniolo en Nicolas Santon de omgekeerde beweging maakten.

En de polyvalente Zaniolo maakte zijn status van supertalent meteen waar. Hij werd nog voor z’n 20ste verjaardag een vaste waarde bij de Giallorossi, waar hij kracht en techniek perfect leek te combineren. En toen hij op een vraag over vermeende interesse van Juventus antwoordde dat hij “voor eeuwig” bij Roma wilde blijven, dachten ze in de Italiaanse hoofdstad een nieuwe Francesco Totti in huis te hebben gehaald.

“Zaniolo is explosief en speelt met een ongewoon gemak”, aldus de Roma-legende. “Als hij zo voortdoet, kan hij een geweldige speler worden.” Zaniolo werd al in 2018 opgeroepen voor de Azzurri van bondscoach Roberto Mancini. “Ik heb hem gevolgd op het EK U19, waar hij zeer goed speelde en me echt verbaasde”, aldus Mancini. “Hij heeft de kwaliteiten die we nodig hebben en een goede kop op zijn lichaam staan. Vrij straf voor zijn leeftijd.”

Maar niet veel later begon de miserie. Zaniolo scheurde begin 2020 zijn kruisbanden. Hij kwam sterk terug bij Roma, maar in aanloop naar het EK ging het opnieuw mis. De Italiaan scheurde zijn kruisbanden een tweede keer in september, tijdens een duel met Nederland.

Transferverzoek en haat

Intussen is Zaniolo fysiek opnieuw de oude, maar het botert al lang niet meer tussen hem en José Mourinho. Hoewel de Italiaan de winning goal scoorde in de Conference League-finale, kreeg hij nooit echt het volle vertrouwen van de Portugese topcoach. Dit seizoen zit Zaniolo aan amper één goal voor Roma, tot frustratie van Mourinho.

Het gevolg: Zaniolo diende een transferverzoek in. Roma kreeg een bod van Bournemouth, maar daar had de Italiaan geen zin in. Leeds United en AC Milan kwamen ook op de cappuccino, maar tot een akkoord kwam het niet op clubniveau en dus bleef Zaniolo aanvankelijk in Italië. “Hij vertelde me dat hij niet langer voor Roma wil spelen en zelfs niet meer wil trainen”, sakkerde Mourinho op een persconferentie. “Daarom moet ik nu zeggen dat hij spijtig genoeg bij ons zal blijven.”

De supporters van Roma lieten intussen hun gebroken hart spreken. Ze hingen een spandoek aan een brug nabij de woning van Zaniolo: “Jij bent een verrader zonder eer”. Een aantal fans volgde de Italiaan ook tot aan zijn huis, waar ze hem lastigvielen. En tijdens de bekerpartij tegen Genoa werd Zaniolo uitgejouwd door de eigen aanhang.

“Wat een ramp”, vertelde Zaniolo’s moeder aan Corriere della Sera. “Ik hou niet van de stilte, maar ze willen niet eens met ons spreken. Nicolo kan zichzelf wel verdedigen, maar toch. Al die haat is er gewoon over voor mij.”

Fratsen

Mama Francesca bracht haar zoon overigens eerder in een lastig parket door haar activiteit op sociale media. Daar plaatst de Italiaanse regelmatig selfies, de ene al wat braver dan de andere. Tot ongenoegen van Zaniolo, die zijn moeder opriep om het allemaal wat soberder te houden en vooral niet de ene na de andere ‘duck face’ te maken voor haar meer dan 365.000 volgers.

“Stop ermee, mama! Wat doe jij allemaal met je mond. Je bent 40 jaar”, zou de middenvelder gezegd hebben volgens Corriere dello Sport.

Maar Nicolo Zaniolo zelf is ook niet vreemd van een frats. Zo werd de Italiaan te midden van de coronacrisis in een drukke discotheek betrapt zonder mondmasker en met een sigaret in z’n mond. Overigens een dag nadat in de Italiaanse vakpers verscheen dat Roma hem een nieuw (en vetbetaald van 3 miljoen euro per jaar) contract wilde aanbieden om de interesse van onder anderen Juventus en Tottenham af te blokken.

En dan is er ook nog de zaak rond Tommaso. Zijn ex Sara Scaperrotta beschuldigde Zaniolo dat hij hun relatie verbrak toen bleek dat ze zwanger was en dat de Roma-speler weigert om hun zoontje mee te ondersteunen.

“Tommaso kwam ter wereld als een product van twee verliefde mensen”, klonk het op Instagram. “Hij was dan ook altijd een gewild kind. Maar plots veranderde er iets en nu bevind ik mezelf in een staat van eenzaam ouderschap. Eerst voelde ik een soort van angst, dat hij geen vaderfiguur zou kennen, maar nu is het enkel teleurstelling. Nicolo mist alles en als ik hem wil betrekken, dan is dat zonder succes. Hij heeft mij geblokkeerd op sociale media en Whatsapp, dus ik stuit op een muur.”

Galatasaray

En nu lijkt Zaniolo dus op weg naar Turkije. Een transfer naar het Galatasaray van Dries Mertens staat volgens verschillende bronnen in de stijgers. De Turkse topclub zou 20 miljoen euro betalen en de Italiaan een contract tot 2027 voorleggen, met een jaarloon van 3 miljoen euro. Alleen: Zaniolo zou een afkoopclausule van 30-35 miljoen willen inbrengen, zodat hij al vanaf komende zomer naar Engeland of terug naar Italië zou kunnen.

Een Turks zijsprongetje van zes maanden lijkt het dus te worden voor Zaniolo, die zo wel zijn zin krijgt met een vertrek bij AS Roma.