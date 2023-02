Heel wat erfgoedsites zwaar beschadigd na reeks zware aardbevingen in Turkije en Syrië

De zware aardbeving en de naschokken waarbij ruim 3.800 mensen zijn omgekomen in Turkije en in Syrië hebben ook enorme schade veroorzaakt aan de oude stad van Aleppo en in Diyarbakir, allebei werelderfgoedsites. Dat heeft Unesco bekendgemaakt.

De organisatie van de Verenigde Naties maakt zich zorgen over de oude stad van Aleppo, waar aanzienlijke schade is vastgesteld aan de dertiende-eeuws citadel, de westelijke toren van de oude stadsmuur ingestort is en verschillende gebouwen in de soeks, de overdekte markten, verzwakt zijn.

De oude stad van Aleppo, die zwaar beschadigd raakte door vier jaar van gevechten tussen 2012 en 2016, waarbij duizenden mensen omkwamen, staat op de Unescolijst van werelderfgoed in gevaar.

De VN-organisatie wees ook op de instorting van verschillende gebouwen op de werelderfgoedsite van de burcht van en de Hevsel-tuinen, een belangrijk centrum uit de Romeinse, Sassanidische, Byzantijnse, islamitische en Ottomaanse periode.

Zeker drie andere werelderfgoedsites in Turkije, namelijk Göbekli Tepe, Nemrut Dagi en de Tell van Arslantepe, kunnen ook getroffen zijn door de aardbeving, zegt Unesco in een verklaring. De organisatie tracht een nauwkeurige inventaris op te maken van de schade zodat de sites kunnen worden beveiligd en gestabiliseerd.

Het kasteel van Gaziantep, waarvan een deel door de aardbeving is verwoest en waarvan de beelden op sociale media werden verspreid, staat niet op de Werelderfgoedlijst van Unesco.