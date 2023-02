Bestuurder raakt van de weg en rijdt tegen drie geparkeerde wagens: “Wat een ravage voor een pakje sigaretten”

Maandagavond omstreeks 22 uur raakte in de Diepeweg een bestuurder van de baan en knalde met zijn voertuig tegen drie geparkeerde voertuigen aan. De ravage was enorm maar er vielen als bij wonder geen gewonden.

De man was langs de Diepeweg op weg naar Haaltert waar hij nog een pakje sigaretten wou gaan halen. Aan het einde van de Diepeweg liep het echter grondig fout. De man raakte, naar eigen zeggen door een klapband, van de weg en knalde tegen drie geparkeerde voertuigen aan. De klap was danig hevig dat het aanrijdende voertuig rondtolde en in het midden van de rijweg tot stilstand kwam. De bestuurder kon volgens getuigen op eigen krachten zijn voertuig verlaten en raakte niet gewond.

© Chris Bosseloo

Bij verhoor door de politie bleek de man echter onder invloed te zijn en zijn rijbewijs werd dan ook met onmiddellijke ingang ingetrokken. “Hij heeft geluk gehad dat hij niet gewond is maar toch ben ik boos op hem”, vertelde zijn inmiddels toegesnelde mama, “Hij had nooit mogen vertrekken om die sigaretten te gaan halen. Nu is hij zijn rijbewijs kwijt en hij is dan nog vrachtwagenbestuurder van beroep”, vertelde de vrouw.

De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Drie voertuigen, waaronder dat van de aanrijder zijn rijp voor de schroothoop. Een vierde geparkeerd voertuig, een bestelwagen liep ook merkelijke schade op.

Door het ongeval bleef de Diepeweg tot iets voor middernacht afgesloten voor alle verkeer. (Chris Bosseloo)