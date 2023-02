52.000 eigendommen in VK nog steeds van anonieme eigenaars, onder wie oligarchen

Bijna 52.000 eigendommen in het Verenigd Koninkrijk zijn nog in handen van anonieme eigenaars, onder wie “kleptocraten en oligarchen”, ondanks de invoering van regels die hen verplichten hun identiteit kenbaar te maken. Dat heeft de ngo Transparency International bekendgemaakt.

De ngo identificeerde meer dan 6,7 miljard pond aan onroerend goed in het VK dat met verdachte middelen is gekocht, waarvan het merendeel in handen is van ondoorzichtige offshorebedrijven. Het gaat vooral om luxevastgoed in de chique wijken van Londen. Bijna 20 procent van het totaalbedrag kwam uit Rusland, met name van personen die onder de sancties vallen en dicht bij het Kremlin staan, aldus de ngo.

Het VK, dat er geregeld van wordt beschuldigd te weinig te doen aan de instroom van zwart geld in het land, is na de Russische inval in Oekraïne strenger beginnen optreden, specifiek door een wet aan te nemen die eigenaars van onroerend goed dwingt zichzelf kenbaar te maken.

Maar volgens Transparency International heeft bijna de helft van de bedrijven die hun eigenaar moesten aangeven, dat niet gedaan voor de uiterste datum van 31 januari. Ze hebben de wet volledig genegeerd of informatie verstrekt waardoor het publiek niet weet wie de eigenaar is. Vaak wordt ook gewezen op de faciliterende rol van de machtige Britse financiële sector en de legers advocaten, accountants en andere makelaars in Londen.

“Transparantie over de identiteit van de echte eigenaars (in het VK, red.) is essentieel om de rol van het land als wereldwijde hub voor vuil geld aan te pakken”, zei Duncan Hames van Transparency International in een verklaring. Hij riep het Britse parlement op om “de mazen in de wet te dichten” en op de overheidsdiensten om de nieuwe regels “actief toe te passen”.