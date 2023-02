“Jaarlijkse factuur van 500.000 euro” en “flessen wijn van 300 euro”: weekblad Humo schetst ontluisterend beeld van interne keuken bij Anderlecht

Humo laat in een artikel over de interne keuken bij Anderlecht geen spaander heel van Wouter Vandenhaute (60), de niet-uitvoerende voorzitter van paars-wit. Zijn hoge facturen aan de club roepen vragen op, net als de transfer van Jan Vertonghen. En ook van voormalig CEO Peter Verbeke wordt in het artikel geen fraai beeld geschetst.

“Les deux psychopathes”, zo worden volgens een ex-medewerker van Anderlecht Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke intern bij Anderlecht genoemd. Dat schrijft Humo. Wat volgt is een ontluisterend beeld van hoe het er achter de schermen bij RSCA aan toegaat. Zo worden er volgens Humo intern vragen gesteld bij de verloning van de niet-uitvoerende voorzitter Wouter Vandenhaute. Terwijl de club op alle vlakken de tering naar de nering moet zetten, blijven de facturen van de niet-uitvoerende voorzitter aan de club torenhoog.

“Vandenhaute factureert jaarlijks 500.000 euro aan Anderlecht. Dat doet hij via Huppeldepup NV, een vennootschap op naam van hemzelf en zijn vrouw Catherine Van Eylen. Dat is redelijk opzienbarend. Een sportjournaliste bij de openbare omroep die factureert aan de voetbalclub waarvan haar man voorzitter en aandeelhouder is, én waarover zij moet berichten: kan dat wel? Ja, zegt de deontologische commissie van de VRT, die zich over de kwestie heeft gebogen. Maar het betekent wel dat Van Eylen vrijaf moet nemen telkens als haar man of Anderlecht negatief in het nieuws komt”, schrijft Humo. “Wanneer de voorzitter met Verbeke en Kompany gaat lunchen, gebeurt dat telkens in een chic Ukkels restaurant. Flessen wijn van 300 euro komen op tafel, facturen lopen op tot boven de 2.000 euro en worden netjes ingediend op de club”, gaat het artikel voort.

Alarmbellen bij Vertonghen

Ook bepaalde transfers komen aan bod in het artikel, bijvoorbeeld die van Jan Vertonghen. “Op de bureaus van Neerpede gaan prompt alle alarmbellen af”, schrijft Humo. “In een bezorgde mail wordt de voorzitter gewaarschuwd voor de financiële consequenties van het aantrekken van deze grootverdiener. De loonmassa van de club is zo al veel te hoog. Vandenhaute lacht de waarschuwing weg: ‘Honderd procent gelijk,’ antwoordt hij, ‘maar toch doe ik het!’”

Er wordt ook een beeld geschetst van de bekoelde relaties tussen Vandenhaute en Vincent Kompany en tussen Vandenhaute en Frank Vercauteren. En ook het grote personeelsverloop binnen de club komt aan bod: “Ik heb mensen zien huilen. Volwassen mannen, vernederd door Verbeke. Zoals die roept en tiert: onvoorstelbaar. ‘Le petit nazi’ noemden ze hem. Of ‘les deux psychopathes’, als het over hem en Vandenhaute ging”, zegt een anonieme getuige aan Humo. Er wordt ook gesproken van “woedeaanvallen” bij Verbeke.

