BNP Paribas boekt recordwinst, dividend van 375 miljoen euro voor Belgische staat

De nettowinst lag 7,5 procent hoger dan in 2021. Uitzonderlijke elementen niet meegerekend, was er zelfs een toename met 19 procent. Zo was er meer dan 400 miljoen euro gelinkt aan de oorlog in Oekraïne en de afwaardering van het filiaal van BNP Paribas in dat land. Het nettobankproduct, dat in de sector overeenkomt met de omzet, steeg met 9 procent tot 50,4 miljard euro.

BNP Paribas zal over de resultaten van 2022 een dividend uitkeren van 3,90 euro per aandeel. De Belgische staat, die een belang van 7,8 procent heeft in de Franse bank - of zowat 96 miljoen aandelen -, zal zo circa 375 miljoen euro ontvangen.

De bank kondigde voorts aan dit jaar voor 5 miljard euro eigen aandelen te zullen inkopen, waarvan 4 miljard uit de opbrengst van de verkoop van de Amerikaanse Bank of the West. Ook het aandeleninkoopprogramma betekent goed nieuws voor de Belgische staat, omdat het betekent dat toekomstige dividenden over minder aandelen gespreid zullen moeten worden.

De recordwinst zet BNP Paribas er ook toe aan om de doelstellingen van het strategisch plan voor 2025 te verhogen. Zo verwacht de groep tot 2025 een gemiddelde groei van de nettowinst van meer dan 9 procent per jaar (tegen 7 procent tot nu toe), de winst per aandeel zou meer dan 12 procent moeten stijgen.

Wat België betreft, laat BNP Paribas weten dat de retailbankactiviteiten goed waren voor een winst voor belastingen van 1,05 miljard euro, 7,8 procent meer dan in 2021, en een omzet van bijna 3,8 miljard euro. Onder meer de activiteiten van bpost bank droegen bij. BNP Paribas Fortis is er sinds begin 2022 volledig eigenaar van, na de uitkoop van postbedrijf bpost.