Ajax komt nog eens terug op ontslag van coach Alfred Schreuder (ex-Club Brugge): “Het lag aan het vertoonde spel”

Volgens Van der sar was zijn ontslag een combinatie van factoren. “Het lag aan het vertoonde spel. Als je thuis niet wint van Volendam, dan is het afgelopen. Of het een fout is geweest om Schreuder aan te stellen? Dat denk ik niet. We hebben ons huiswerk gedaan. We kenden Alfred al als assistent van Erik ten Hag, toen maakte hij een goede indruk met zijn voetbalcapaciteiten.”

Schreuder kreeg al snel kritiek te verduren bij Ajax, maar Van der Sar en co behielden lang hun vertrouwen in hem. “We hebben in november een analyse gemaakt. We hebben besproken wat we wilden veranderen, met een iets kleinere selectie en een extra assistent erbij. We hebben Schreuder het vertrouwen gegeven om het weer op de rails te krijgen. Voor het WK hebben we veel onnodige punten laten liggen. We hadden verwacht dat we na de winterstop de omslag konden maken.”

Iets wat uiteindelijk dus niet gebeurde, waarna Schreuder direct na het gelijkspel tegen Volendam ontslagen werd. “We wilden daar niet mee wachten, want dan had Alfred nog naar de pers gemoeten en vragen moeten beantwoorden over zijn toekomst. Ik vond het niet nodig om hem dat te laten doen. Alfred heeft hard gewerkt en zijn best gedaan, maar het is niet gelukt. De kwaliteiten heeft hij wel, maar op dit moment was het voor ons niet genoeg.”