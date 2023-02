Wagens en gevels al wekenlang besmeurd met hardnekkige ‘zwarte spetters’: wat is hier aan de hand?

Al voor de vijfde keer in enkele weken tijd werden in Halle-Dorp maandagmorgen auto’s en enkele gevels besmeurd met zwarte spetters. Aanvankelijk werd aan een beerkar gedacht, maar de oorzaak ligt wellicht elders. “We moesten tot drie keer toe door de wasstraat gaan om alles van onze nieuwe wagen te krijgen.”

Voor Ayka Sels (27) en haar man was het toch een koude douche toen ze hun wagen onlangs onder de spatten aantroffen. Hun auto stond voor hun appartement geparkeerd langs de rijbaan. “We waren hem twee dagen eerder helemaal spik en span splinternieuw in de garage gaan halen. Mijn man is er direct mee naar de carwash gereden, maar de smurrie ging er niet gemakkelijk af. Hij is twee of drie keer door de wasstraat moeten gaan.” (Lees verder onder de foto)

Maandagmorgen was het weer zover. — © kma

Ook buren van Ayka hadden besmeurde wagens en zelfs zijgevels en klodders op hun vensterglas en raamkozijnen. Aanvankelijk werd aan een passerende beerkar gedacht, maar het is een ander goedje. Het lijkt wel zwarte verf of pek van ver. Enkele inwoners van Halle suggereerden dat het waarschijnlijk slib is dat uit het Antitankkanaal in Schilde wordt afgevoerd. (Lees verder onder de foto’s)

Gezellig is het niet om je auto zo aan te treffen. — © rr

De splinternieuwe auto van Ayka en haar man. — © rr

De Vlaamse Milieu Maatschappij ruimt momenteel over een traject van drie kilometer slib. Het te ruimen traject loopt van Schildestrand tot aan de laatste sluisbunker aan de grens met Ranst. De sliblaag is op meerdere plaatsen zeer dik en verontreinigd met zware metalen en minerale oliën. Door de ruiming verbetert niet alleen de doorstroming van de waterloop, maar zal ook de ecologische toestand van deze beschermde waterloop verder verbeteren. Het einde van de werken is gepland in maart. In totaal zal meer dan 17.000 m³ slib verwijderd worden. (Lees verder onder de foto)

Een mooie witte gevel. — © rr

“Ik heb die camions met slib intussen inderdaad al zien rijden. De vluchtheuvel hier in Halle-Dorp is een vrij pittige. Die laadbakken zijn niet altijd afgedekt”, zegt Ayka. Haar overbuur aan de overkant heeft een mooie witte crepigevel. “We hebben onze voordeur al schoongepoetst, maar aan de gevel zijn we nog niet begonnen”, zegt hij. (Lees verder onder de foto)

Garagepoorten, gevels: niemand ontsnapt. — © kma

De bewoners hopen op een oplossing, gezien de slibruiming nog tot eind maart duurt. Als we doorrijden naar de Turnhoutsebaan in Schilde, zien we de vrachtwagens staan. De slibruiming is in volle gang. Het waterbouwkundig bedrijf Van Raak uit Weelde zorgt voor het transport. Daar vallen ze uit de lucht.

“Het is het eerste wat we hierover vernemen. Onze vrachtwagens zijn allemaal uitgerust met afdekkappen. Normaal zou het dus niet mogen gebeuren. Maar we werken ook met onderaannemers. Ik zal laten nagaan of wij verantwoordelijk zijn voor die spetters, en dan kunnen we zien welke oplossing er is.” (Lees verder onder de foto)

De slibruiming in het Antitankkanaal in Schilde. — © kma

Het slib moet worden afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf in Meerhout. De vrachtwagens moeten dus richting E313 in Massenhoven rijden. Of ze niet via Schilde en Oelegem kunnen dan door de smalle dorpskom van Halle waar de huizen op sommige plaatsen bijna vlak tegen de rijbaan liggen? “We moeten ook zien waar we mogen rijden. In sommige bebouwde kommen worden vrachtwagens geweerd”, klinkt het bij Van Raak. (Lees verder onder de foto)

Normaal zou er een afdekkap over de vrachtwagens moeten liggen. — © kma

Zelf zien we in het terugrijden ook een blauwe vrachtwagen van Van Raak door de dorpskom van Halle rijden zonder afdekkap, maar hij rijdt in de richting van Schilde dus is waarschijnlijk ongeladen.

De slibruiming. — © kma