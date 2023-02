“Alles is mogelijk”: prins Harry komt mogelijk toch naar de kroning van zijn vader Charles

Op 6 mei wordt Charles III tot koning gekroond in Westminster Abbey. Mogelijk is prins Harry daar bij. Zelfs de aanwezigheid van Meghan sluit de Britse pers niet uit: “Als Buckingham Palace maar genoeg eieren onder de afvalligen schuift, is alles mogelijk.”

Na zeven decennia is er op zaterdag 6 mei nog eens een kroning in Westminster Abbey: dan krijgt Charles III de kroon op. Maar er ligt een schaduw over die viering: de ruzie tussen Charles’ tweede zoon Harry en het koningshuis. Harry haalde eerst in de Netflix-serie Harry & Meghan en daarna in zijn memoires Reserve hard uit naar het koningshuis.

Toch zou Charles zeer graag zijn afvallige zoon erbij hebben op de dag van zijn kroning. Volgens de Britse pers zijn daarvoor twee scenario’s in voorbereiding.

In het ene komen Harry en Meghan naar de kroning. Ze zouden dan prominente plaatsen krijgen in Westminster Abbey en er zou de formele belofte zijn dat ze hun titels van hertog en hertogin van Sussex kunnen behouden. Iets wat voor Harry zeer gevoelig zou liggen.

Het tweede scenario heet Harry in a hurry (Harry in een haastje). Daarin zou Harry 48 uur uit de VS komen overgevlogen. Hij zou dan een eerder anonieme plek krijgen tussen de andere genodigden in Westminster Abbey. Maar of dat scenario doorgaat, is twijfelachtig. Het zou betekenen dat Harry niet aanwezig is op de vierde verjaardag van zijn zoon Archie.

Harry zelf heeft zijn aanwezigheid op de kroning nooit uitgesloten. In het ITV-interview naar aanleiding van zijn memoires zei hij: “Er kan nog veel gebeuren tegen die datum (...) De bal ligt in hun kamp. Ik hoop echt dat ze willen samenzitten en praten.”