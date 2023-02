Vliegtuigbouwer Boeing schrapt zowat 2.000 kantoorbanen

Het bedrijf verwacht 1.500 jobs te schrappen op het financiële departement en een 400-tal op de humanresourcesafdeling. Het mikt op een combinatie van natuurlijke afvloeiingen en ontslagen. Ongeveer een derde van de banen zal worden uitbesteed aan Tata Consulting Services in India.

“Doorheen de tijd zijn sommige van onze kantoorfuncties vrij omvangrijk geworden. En die groei leidt soms tot bureaucratie of inefficiënte systemen”, aldus een woordvoerder van Boeing.

Boeing, dat ruim 140.000 werknemers heeft, is niet alleen bezig banen te schrappen. Vorige maand sprak het bedrijf de verwachting uit 10.000 mensen aan te nemen in 2023. Maar tegelijkertijd zouden bepaalde “ondersteunende” banen verdwijnen. Dat zou nodig zijn om de organisatie te vereenvoudigen, waardoor Boeing geld hoopt vrij te maken voor de ontwikkeling van nieuwe producten en technologie.

Boeing is ook actief in Nederland, met een 400-tal werknemers. Daar is ook de Europese afdeling van het Amerikaanse bedrijf gevestigd. Het is nog niet duidelijk of de aangekondigde reorganisatie gevolgen heeft voor werknemers in Nederland.