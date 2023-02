Bijltjesdag in de Challenger Pro League: Excelsior Virton en Dender zetten hun coach aan de deur

Excelsior Virton heeft dinsdagmorgen coach Christian Bracconi aan de deur gezet, Dender volgde dat voorbeeld en heeft coach Regi Van Acker ontslagen. Virton is twaalfde en laatste in 1B, Dender staat negende in 1B.

Bracconi begon deze zomer aan zijn tweede passage in de Gaumestreek. Eerder leidde hij Virton tussen december 2019 en juni 2020. Onder zijn leiding konden de Belgisch-Luxemburgers dit seizoen maar twee keer winnen in de Challenger Pro League, waarvan de laatste keer zege drie weken geleden bij Dender (3-4). Met 14 punten na 21 wedstrijden is Virton laatste. De voorbije twee weken werd verloren van de beloftenploegen van Anderlecht (1-3) en Club Brugge (1-0). Dat bleek de druppel voor het bestuur. Bracconi was eerder in zijn trainersloopbaan ook coach van Tubeke, het Congolese FC Saint Eloi en de Franse ploegen Ajaccio en Bastia.

Ook Dender grijpt in

FC Dender heeft Regi Van Acker (67) dan weer de laan uitgestuurd. Van Acker was zowel coach als technisch directeur bij het nummer negen in de Challenger Pro League.

© dsj

Naast Van Acker moet ook assistent Benny Van Polfliet vertrekken. “Na de mindere resultaten in januari, onder andere te wijten aan de onbeschikbaarheid van veel geblesseerde spelers, had het management hen vorige week een herstelplan voorgesteld”, zo klinkt het op de website van FC Dender. “Dit was uiteraard een langetermijnproject voor het team en hield ook een aanpassing van de trainingen en een herorganisatie van de staf in. Dit voorstel werd aanvankelijk positief onthaald door de hoofdcoach. Maar al snel kwamen management en trainer tot de conclusie dat zij de samenwerking niet konden voortzetten.”

Dender staat pas op de negende plaats in de Challenger Pro League en is veroordeeld tot het spelen van de degradatieplay-offs. Zondag ging Dender in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Deinze. De laatste competitiezege van de promovendus dateert al van 20 november (2-1 tegen RSCA Futures). In januari verloor het team van Van Acker van rode lantaarn Virton (3-4) en kelderploeg Jong Genk (0-1).

Van Acker werd eind 2019 aangesteld bij Dender. Hij hielp de club in 2022 aan de promotie naar 1B. Van Acker coachte een lange lijst teams, vooral in de lagere afdelingen: onder andere KV Kortrijk, Antwerp, Lierse SK, Red Star Waasland, Racing Mechelen, Eendracht Alst en Deinze. (belga)