Treinverkeer in Dendermonde stilgelegd na botsing met graafmachine: pendelaars opgehaald met bussen

Sint-Gillis-Dendermonde

Aan de overweg in de Spoorwegstraat in Sint-Gillis-Dendermonde was er dinsdagochtend rond 8.45 uur een botsing tussen een trein en een graafmachine. De machine werd aangereden door de trein waarna de machinist aan de noodrem trok. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is daardoor onderbroken.