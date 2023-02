10 jaar cel voor vijftiger die 3 dochters en 2 vriendinnetjes misbruikt: “Hij noemde het ‘een spelletje spelen’”

De zaak ging aan het rollen in 2020, toen een van de meisjes vertelde hoe ze tijdens een vakantie in Denemarken was lastiggevallen door de voormalige dokwerker en truckchauffeur uit Brasschaat. “Ik sliep bij hem op de kamer”, zo verklaarde het meisje. “Midden in de nacht werd ik wakker omdat hij me aan het betasten was. Hij wreef over mijn billen en ook in het midden.”

Als gevolg van die verklaring kwamen ook de verhalen van de dochters naar buiten. Zij vertelden hoe hun vader hen jarenlang misbruikte. Hij betastte hen, dwong hen tot orale seks en ging ook over tot penetratie. Een meisje vertelde aan de politie hoe hij op de meest onbewaakte momenten toesloeg. “We zaten samen voor de televisie, toen hij plots vroeg om mijn broekje uit te doen”, zo deed het slachtoffer haar verhaal bij de politie. “Hij deed zelf ook zijn broek uit. Hij noemde het ‘een spelletje spelen’. Hij vroeg ook om te bukken en me om te draaien.”

Streng signaal

Meester Shari Desmet, de advocate van een aantal slachtoffers, laakte de houding van de beklaagde. “Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet”, vond meester Desmet. “Hij ontkent de feiten niet, maar zegt dat hij het zich allemaal niet goed kan herinneren. De feiten zijn zeer ernstig. De beklaagde heeft zijn lusten botgevierd op jonge meisjes die hem vertrouwden. Ik hoop dat er een streng signaal komt.”

Dat strenge signaal heeft de rechtbank ook gegeven. Het openbaar ministerie had negen jaar geëist, maar de rechtbank deed er nog een jaar bij: tien jaar gevangenisstraf. De slachtoffers krijgen ook de garantie dat hij na zijn straf niet zomaar op vrije voeten komt, want de rechtbank sprak tien jaar TBS uit, wat betekent dat hij tien jaar lang onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank blijft.