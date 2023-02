Het is een race tegen de klok, maar sneeuw en bijtende koude maken reddingswerken in Turkije en Syrië nog moeilijker

Het is niet alleen een race tegen de klok, in hun poging om zo veel mogelijk slachtoffers van de aardbevingen levend vanonder het puin te halen moeten de reddingswerkers in Turkije en Syrië ook nog eens bijtende koude, ijzige regen en zelfs sneeuw trotseren. Ondertussen weerklinkt er van overal geschreeuw, mogelijk van dierbaren, en dreigen er door de vele naschokken nog heel wat gebouwen rondom hen in te storten. “Dit voelt als het einde der tijden.”