Voor Anderlecht-supporters is de maat vol na nieuwe hetze: “Wouter Vandenhaute moet een stap terugzetten”

Weekblad Humo schetst in een uitgebreid artikel een ontluisterend beeld van de interne keuken bij Anderlecht. Vooral voorzitter Wouter Vandenhaute moet het daarbij ontgelden. Voor de een groot deel van de paars-witte fans is de maat vol. “We hebben hem al te vaak op leugens betrapt.”

Het fanboard, een overlegplatform voor Anderlecht-supporters, vraagt al langer om het ontslag van Wouter Vandenhaute. Vorige week nog bracht het samen met ultagroeperingen Mauves Army en South Leaders een open brief naar buiten. Na een artikel dat dinsdag in Humo te lezen viel, hebben de paars-witte fans hun buik helemaal vol van de niet-uitvoerende voorzitter van Anderlecht. “De voorbije weken bereikten ons vanuit de club al allerlei onheilspellende geruchten”, zegt fanboard-lid Nico Deraedt. “Die zijn door dit artikel allemaal bevestigd.”

Humo heeft het onder meer over de verloning van Vandenhaute en de forse onkosten die hij soms binnenbrengt bij de club. “Maar wat ons vooral stoort, is dat Vandenhaute zich nog steeds blijkt te moeien met de dagelijkse werking van de club, ook nu hij zogezegd een niet-uitvoerende voorzitter is”, aldus Deraedt.

“Wij willen mensen met voetbalkennis in onze bestuur –Jesper Fredberg en Kenneth Bornauw krijgen van ons alle vertrouwen. Maar we hebben de voorbije weken al samengezeten met Vandenhaute en hem vervolgens op leugens betrapt, onder meer over het ontslag van Vincent Kompany en de aanstelling van Felice Mazzu. Nu blijkt dat hij opnieuw liegt en zich nog steeds moeit met het dagelijkse bestuur is voor ons de maat vol. We gaan de komende dagen nog samenzitten met vertegenwoordigers van de verschillende supportersgroeperingen, maar nu al mag duidelijk zijn wat ons standpunt zal zijn: Vandenhaute moet een stap terugzetten.” (ybw)