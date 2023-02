FC Basel zet hoofdcoach Alexander Frei aan de deur

Alexander Frei is niet langer de hoofdcoach van FC Basel. De Zwitserse topclub maakte dinsdag bekend een einde te hebben gemaakt aan de samenwerking met de 43-jarige Frei. De voormalige topaanvaller kon met Basel slechts vijf keer winnen in negentien competitiewedstrijden.

Basel staat na de 1-0 nederlaag van zaterdag bij Grasshoppers Zürich pas zevende (op tien ploegen) in de Zwitserse hoogste klasse. Rode lantaarn FC Zürich heeft slechts drie punten minder.

Frei was sinds afgelopen zomer hoofdcoach bij Basel. Sportief directeur Heiko Vogel neemt nu voorlopig als interimcoach over. Onder zijn leiding pakte de ploeg in 2012 in eigen land de dubbel.

Alexander Frei was als speler actief bij onder meer Stade Rennes, Borussia Dortmund en Basel. Hij is Zwitsers topschutter aller tijden met 42 goals in 84 interlands. (belga)